Pérez Guadalupe sobre entredichos entre Guillén y Gallado: presidente debe tomar decisiones y respaldar a PNP

Se han hecho públicas las desavenencias que mantienen desde hace varias semanas el ministro del Interior, Avelino Guillén, y el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, quien afirmó que no fue informado sobre la solicitud presentada al presidente Pedro Castillo de pasarlo a situación de retiro.

Según consideró, no existen razones para que eso suceda, pues solo estaba cumpliendo con su deber como jefe de la PNP en la designación de cargos. Al respecto, el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dijo que este no es el único caso donde el jefe de Estado no está tomando decisiones.

"Él tiene que tomar decisiones. Espero que la decisión sea del lado institucional y en ese caso es del ministro del Interior", precisó. Recordó los casos de manipulación en los ascensos de las Fuerzas Armadas y señaló que ahora quieren hacer lo mismo en la designaciones con los jefes policiales.

El exministro que la racionalidad, el respeto a la institución y la verdad tienen que pesar más. "Parece que en este caso no viene el pedido de la institución sino del propio ministro y su comando", señaló.