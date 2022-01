Visitas en Breña: Abogado de Castillo afirma que video revelado en dominical fue manipulado

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró en exclusiva para Buenos Días Perú que el video revelado por el reportaje del dominical Cuarto Poder, sobre las reuniones extraoficiales en la casa del mandatario ubicado en el pasaje Sarratea en Breña, fueron manipulados al cortarse varias secuencias.

"Ese video no es el correcto, no tiene las secuencia correctas. Ese día el presidente llegó con una gorra cambiada y se retira, luego llega el ministro de Defensa, y después llega la señora Karelim López. No es que el presidente se reúne con la señora, se le ha mentido a la población", aseguró el letrado.

Agregó que las personas que se presentaron ante la Fiscalía y que visitaron previamente la casa de Breña han respaldado su versión al sostener que ese video es falso.

VIDEO BAJO PERICIA

Pachas adelantó que el Ministerio Público ha pedido los videos al mencionado dominical para ponerla bajo pericia y determinar los hechos objetivos a fin de esclarecer la investigación.

"La Fiscalía le ha pedido al canal de televisión el video y le está haciendo una pericia para determinar si la secuencia mostrada en reportaje es la correcta", aseveró.