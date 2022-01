Abogado de Castillo sobre reuniones en Breña: Hemos presentado otro video a Fiscalía que dará giro a investigación

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, conversó hoy con Buenos Días Perú y aseveró que su patrocinado no ha hecho pública la relación de personas con las que se reunió en la casa de Breña, ubicada en el jirón Sarratea, puesto que la lista no existe y, además, su función no es elaborarla.

Además, aseguró que le han dado toda la información a la Fiscalía para la investigación preliminar contra el mandatario. Precisó que el Ministerio Público ya ha interrogado a las personas que acudieron a dicha vivienda y se encontrarían involucradas. "Las autoridades están haciendo su trabajo", aseveró.

CASO PETROPERÚ

En ese sentido, aclaró que la Contraloría General de la República ya está en Petroperú investigando tres puntos: "el perjuicio al Estado, los supuestos hipotéticos de concertación de personas y revisar si el procedimiento seguido en la licitación publica en este caso fue correcta o no".

"Si se ha dado cumplimiento tanto a la Fiscalía como a la Contraloría en los diversos niveles y se le ha dado la información, y el presidente de la República ha cumplido con lo que ha prometido", expresó.

¿QUÉ PASÓ EN LA CASA DE BREÑA?

Dijo que esta es una casa privada, y esa no es la oficina ni domicilio del presidente de la República ni este está obligado a ponerse en la puerta y hacer una lista. "Dentro del expediente se esta investigando ha citado a Karelim López, a los miembros de la casa y ellos han dado su versión de los hechos y han señalado cómo fue el video presentado", señaló.

Aseveró que ese video "ha sido cortado, manipulado y editado", pues los testigos ya han declarado que no tiene la secuencia correcta. "Se le ha mentido al país, pues las declaraciones de las personas que han vivido ahí han señalado que ese video es completamente falso", agregó.

HAN PRESENTADO OTRO VIDEO

Según precisó, existe un segundo video que corresponde a las cámaras de seguridad de las casas internas y se está presentando a la Fiscalía para que lo evalúe y eso dará un cambio de 180 º a la investigación. "Se va hacer público y le adelanto que la Fiscalía le ha pedido al canal que presentó el video una pericia para determinar que la secuencia presentada es la correcta", indicó.