Bellido sobre vacancia presidencial: "Un problema a ese nivel podría traer consecuencias funestas"

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión. El expremier y congresista de Perú Libre Guido Bellido conversó hoy con Buenos Días Perú sobre este y otros temas que marcan la agenda en el panorama político.

Sobre una posible moción de vacancia presidencial, consideró el tema como "bastante objetivo" que en un escenario político esos elementos pueden malinterprestarse. "El Ministerio Público viene tomando decisiones en autonomía (...) Lo conveniente es siempre transparentar cualquier tema que pueda generar dudas", sostuvo.

"Más allá de las cosas nosotros no podemos estar por encima de la norma. Defendemos el estado de derecho", acotó. Asimismo, recalcó que la investidura de la Presidencia de la República no es una responsabilidad tan pequeña sino todo lo contrario, por lo que un problema a ese nivel podría traer consecuencias funestas para el país.

¿PL A FAVOR DE LA VACANCIA?

Al respecto, indicó que su bancada tiene un "norte bien definido" y "objetivos claros" en estos cincos años de gobierno. "Desde nuestra parte esta victoria que le pertenece a la población no la vamos a entregar sobre la mesa a quienes no han podido ganar este proceso electoral. Sería totalmente contradictorio", sentenció.

Sin embargo, dijo que eso no significa que no le van a decir al gobierno las cosas que se están haciendo mal, pues la responsabilidad de Perú Libre es fiscalizar y evaluar, sin caer del otro lado que busca que este gobierno no tenga éxito. "Ellos están buscando vacar al presidente para retormar el poder en el país", expresó.

¿QUÉ LE EXIGE PL A PEDRO CASTILLO?

En ese sentido, dijo que un partido político se crea en bases a ciertos ideales que se plantean a la población, y lo mínimo que se debe exigir es coherencia con los mismos. "Nosotros con justo derecho desde el lugar que nos ubicamos exigimos en el plano político interno que el presidente de la República se ciña a esto", señaló.

También se refirió al nombramiento de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. "Nosotros tenemos discrepancias porque ella no está de acuerdo con las prioridades en agenda que tenemos (...) En cualquier momento vamos a alcanzar sugerencias y críticas para que el gobierno vaya de la mejor manera", manifestó.

SU GESTO CON LA TITULAR DEL CONGRESO

El expremier aclaró que el abrazo simbólico que tuvo con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, jamás va a cambiar los ideales y postura política de una persona. "Ese abrazo se ha malinterpretado por personas que han querido sacar provecho político, incluso dentro de nuestra bancada", indicó.

"No ha habido una posición política, un acuerdo político. Es totalmente distinto (...) Ha sido un hecho circunstancial de ese momento que yo no he provocado ni he buscado. Lo único que hice es ser una persona respetuosa", enfatizó.

SU RELACIÓN CON EL JEFE DE ESTADO

Refirió que cuando una relación es política está en función a decisiones. "Las relaciones presidente-partido-bancada son de caráter politico, por lo que son planteamientos que respetamos, pero eso no significa que vamos a dejar de tomar una postura", dijo. "No tenemos nada que perdonar al presidente, aquí tenemos que apostar para que lo ofrecido al país se cumpla", concluyó.