Muñoz sobre empadronamiento de colectivos: es una medida populista que debe ser corregida

El alcalde de Lima calificó de “medida populista” y como un “craso error” la decisión dada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) liderado por Juan Silva Villegas. Jorge Muñoz dijo a Buenos Días Perú que esta medida solo permite que cualquier taxi colectivo, prácticamente, circule con impunidad.

“Es un error. A nosotros no nos corresponde hacer un análisis porque la autoridad la tiene la ATU, pero como ciudadano y como alcalde creo que es un error craso cometido por el ministro de Transportes, porque lejos de pensar en una reforma de largo alcance, con políticas de estado sólidas que puedan traer beneficios para los ciudadanos, está tomando una medida populista que es permitir a cualquier taxi colectivo, prácticamente, estar circulando con la impunidad del caso y, además, con la consagración de la legalidad que le estaría dando esta medida”, dijo el burgomaestre.

Por otro lado, indicó por qué los taxis colectivos deben ser considerados de cuidado por la población. “Los colectivos son espacios muchas veces inseguros y donde se produce, al no estar debidamente registrados, de situaciones delictivas, entonces son varios aspectos que no son los mejores para haber tomado esa decisión. Para mi es una medida populista que tiene que ser corregida”, finalizó el alcalde.

POSIBLE CIERRE DE PLAYAS

Muñoz indicó que hay un compromiso del jefe del Comando Conjunto y el comandante general de la Policía Nacional para ayudar en la decisión que se vaya a tomar en el Ejecutivo en el día de hoy. Dijo que el ministro Cevallos les indicó que esto es una necesidad para que no se gatille los contagios y se genere una tercera ola, además, añadió que el objetivo es que no se generen aglomeraciones en las siguientes fechas festivas, ya que en la última celebración de Navidad se generó mucho desorden en algunas playas y se hizo caso omiso a las recomendaciones de uso de mascarillas, distancia social y no consumo de alimentos y bebidas.

OBRAS EN LA COSTA VERDE - CALLAO CONTINUARÁN

Tras cuatro años de paralización de las obras en la Costa Verde - Callao, hoy se reiniciarán los trabajos. Esta obra demandará una inversión de 116 millones de soles y será entregada el próximo año en 375 días calendario.

El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, indicó que se ha superado los temas judiciales pendientes con Odebrecht, por lo que no habría problemas para continuar la obra. Añadió que la empresa contratista es un consorcio y aseguró que esta empresa ha sido calificada por comité y ha cumplido todos los requisitos exigidos.

Finalmente, el alcalde Jorge Muñoz señaló que se ha colocado la primera piedra para continuar la conectividad con el Callao para recomenzar la obra.