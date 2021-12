Mávila Huertas: Pedro Castillo busca construir un muro que lo proteja de una futura vacancia

El presidente Pedro Castillo aún no resuelve los cambios en su Gabinete Ministerial, liderado por Mirtha Vásquez, pese a que había asegurado que los haría antes de Navidad. Incluso para el Ministerio de Educación (Mindedu), no se conoce reemplazo para su titular que fue censurado hace casi una semana.

Al respecto, la periodista Mávila Huertas dijo que el jefe de Estado busca construir una suerte de muro que lo proteja de la posibilidad de encarar una futura vacancia. "Llega a fin de año barajando nombres para renovar un gabinete que le sirva a él de pronto no dar la cara sobre temas álgidos", señaló.

CASTILLO ACUDIRÁ A LA FISCALÍA

Recordó que hoy el presidente tiene una primera manifestación con la Fiscalía por indicios de casos de corrupción, por lo que considera que él debería ocuparse de garantizar la transparencia en las investigaciones, y al mismo "haber comprendido que estar en campaña es distinto a estar en el lugar de un jefe de Gobierno".

¿QUÉ PRETENDE PERÚ LIBRE?

Huertas indicó que evidentemente Perú Libre, es decir Vladimir Cerrón y Guido Bellido, buscan copar este momento en que Castillo evalúa a qué sector se unirá. "(...) Pretenden influir en el presidente que siento está tironeado por tres sectores: el de Verónica Mendoza, el de Perú Libre y el magisterial", expresó.

Asimismo, recordó que el presidente no tiene partido, pues llega como un invitado. "Castillo fue una carta que ni el propio Perú Libre calculó que entraría a la Presidencia", manifestó. Precisó que hoy la situación es distinta, pues Cerrón sigue con problemas legales y al mandatario se le abren investigaciones.

REUNIÓN CON PERIODISTAS

La periodista indicó que durante este encuentro el mandatario hace un "mea culpa general" como si no hubiese aterrizado sus errores. "Nosotros fuimos muy claros al decirle que nosotros no somos sus consejeros (...) Le dejamos claro cuál era nuestro rol y le dijimos que no somos enemigos del país", precisó.

En otro momento, calificó como "lamentable" que el presidente no llegue a fin de año con una comprensión real. "Entiendo qué sabe que hay cosas que están mal, pero me temo que todavía no tiene un camino claro frente a ello", sostuvo.