Fabiola Muñoz sobre uso de Tecnopor: necesitamos un cambio de cultura a favor del reciclaje

Desde el día de ayer se prohíbe el uso, entrega y venta de Tecnopor, lo cual ha generado la molestia de algunos empresarios que fabrican este producto. La exviceministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, estuvo en Buenos Días Perú y explicó la importancia de esta medida para nuestro país.

Indicó que desde que se discutió sobre el problema de la contaminación del plástico, ya aparecieron empresarios que empezaron a fabricar empaques biodegradables, con bagazo de caña, en algunos casos; pero otros empresarios se resistieron al cambio y empezaron a realizar acciones para que se derogue la ley o se amplíe, explicó la exministra.

“Ampliar el plazo no va incentivar a que esos emprendimientos alternativos, biodegradables, corran más rápido, sino que en realidad lo único que va ocurrir es extender la situación [de crisis]”, manifestó Muñoz. “Si manejáramos los residuos adecuadamente, en nuestras casas, por ejemplo, separando el cartón y el plástico (..) tendríamos la materia prima para fabricar el plástico PET que es reciclable, o alternativas en base a almidones”, indicó la exministra.

“El gran cambio que tenemos que hacer es cambiar nuestra cultura”, señala Fabiola Muñoz. Para ello, indica la exministra, lo importantes es evitar dejar residuos o basura, llevando nuestras bolsas para comprar, usar empaques propios para llevar alimentos, usar vasos reutilizables en lugar de descartables, entre otros.

“NECESITAMOS UN CAMBIO DE CULTURA”

De acuerdo a la exministra de Ambiente, debemos generar una economía de los recicladores y la puesta en valor, porque ya existe alternativas para generar estos productos, lo que no hay es la materia prima, pero eso afecta en ambos casos, pues la crisis actual hace que la materia prima para fabricar plástico o cartón sea más cara. Sin embargo, nuestro país puede conseguir insumos a través de almidón de papa, bagazo de caña de azúcar, entre otros, señaló Muñoz.

“¿Por qué no ponemos incentivos desde el Congreso para hacer productos biodegradables y no para seguir teniendo una cultura que afecta nuestro medioambiente?”, cuestionó la exministra Muñoz. “Tenemos que entender que los procesos de cambio de cultura son los más difíciles del mundo. Si a la mitad del proceso vamos a dar una norma para retroceder, no estamos contribuyendo”, finalizó.