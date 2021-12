Romy Chang sobre caso Bruno Pacheco: avanza lentamente y eso genera sensación de impunidad

La reciente diligencia llevada a cabo en Palacio de Gobierno por el caso del ex secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, se encuentra con un proceso abierto por algunas irregularidades que habrían ocurrido durante su realización. Según la abogada penalista, Romy Chang, las personas investigadas pueden negarse a entregar documentación o a no decir la verdad, pero “llama la atención que el fiscal solo ha pedido impedimento de salida, no ha pedido, por ejemplo, detención preliminar, además no ha hecho diligencias orientadas a recuperar el teléfono original”, explicó la abogada.

La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió un proceso contra el fiscal supraprovincial anticorrupción Marco Huamán por no incautar los 20 mil dólares hallados en el baño del despacho de Bruno Pacheco, en Palacio de Gobierno. “Llama la atención que el fiscal, en su momento, no pidió al juez una orden de allanamiento e incautación, sino que únicamente fue por una exhibición de documentos públicos que, aunque el código lo permite, no da la posibilidad de exigir llevarse las máquinas computadoras, entre otros”, manifestó la abogada.

Romy Chang también puntualizó que si bien se ha abierto un proceso contra el fiscal Huamán, la Fiscal de la Nación o el fiscal Omar Tello no ha habido un cambio, no se ha dispuesto que otra persona siga la investigación. Destacó que, aunque Pacheco entregó un celular en blanco, WhatsApp está siempre asociado a un número de teléfono, entonces si se descarga la aplicación en otro celular se puede recuperar los mensajes anteriores, entonces “la pregunta es si se le ha pedido eso al señor Pacheco, se ha oficiado a las entidades correspondientes para que entreguen información oficial”, criticó la abogada. Por otro lado, la abogada penalista indicó que el caso está avanzando lentamente y eso genera una cierta sensación de impunidad.

ARGUMENTO DE FISCAL HUAMÁN SIN FUNDAMENTO

El fiscal Huamán adujo que se trataba de una diligencia de exhibición de documentos, por lo que no debía tomar el dinero encontrado en el baño de Palacio de Gobierno, sin embargo, de acuerdo a la norma, excepcionalmente, si se encuentran elementos de un delito o de presunción de un delito, puede incautarlos y luego pedir al juez que ratifique la medida. “Pero el fiscal hizo la interpretación más legalista y a favor del investigado posible, por eso no se llevó el dinero”, manifestó Chang.