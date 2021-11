Meini sobre reunión de Castillo en Breña: se debe iniciar una acción de control concurrente

Tras el breve mensaje a la Nación del presidente Castillo el día de ayer, donde se pronunció respecto a las visitas que recibía en la casa de Breña, y que aseguró fueron de carácter personal, el ex procurador Iván Meini conversó con Buenos Días Perú sobre esta situación y sus consecuencias.

“Su comportamiento [del presidente] en los últimos días implica una suerte de falta de reconocimiento, de infravaloración, de lo que es la rendición de cuentas en el oficio de la función pública”, mencionó Meini. Indicó que las leyes obligan a los altos funcionarios a dar información pública, exceptuando algunos aspectos. Por otro lado, explicó que es natural que un funcionario se reúna con un empresario, pero “debe ser transparente, dentro de las oficinas de la burocracia estatal, en lo horarios regulares y sobre todo con una agenda anticipada”.

¿QUÉ INVESTIGACIONES DEBERÍAN INICIARSE?

Meini señaló que la Contraloría debería iniciar un proceso de control concurrente sobre la empresa que ganó la licitación, cuya representante legal es la señorita López, que aparece entre los participantes de dicha reunión, pues "hay una fundada sospecha", ya que una reunión donde los que participan parecen no querer ser descubiertos, portan gorros y participan miembros del Ejecutivo, es suficiente para que la Contraloría empiece a investigar y como mínimo un control concurrente para descartar que el otorgamiento de esa licitación haya estado manchada con alguna irregularidad. En segundo lugar, debe intervenir el Ministerio Público.

Por otro lado, el ex procurador manifestó que lo dicho por el presidente Castillo tampoco es correcto, porque un funcionario público, ni siquiera el presidente, puede decidir cuando la actividad que realiza tiene connotación publica o privada. “No se puede permitir que un funcionario público libremente o arbitrariamente decida cuándo tiene una reunión de carácter privado o público. Reunirse con una gestora de intereses de una empresa que ha ganado una licitación no es nunca, mientras ocupe el cargo público, así sea un domingo de madrugada, una reunión de carácter privado”, dijo el ex procurador, que además añadió que el presidente sí tiene derecho a su intimidad, pero su ámbito de intimidad está mucho más restringido por la función pública que ocupa.

CASO BRUNO PACHECO, EX SECRETARIO GENERAL DE PALACIO

Se abrió un proceso interno al fiscal que llevó a cabo la diligencia a Pacheco, pues hay algunos cuestionamientos sobre por qué no se le incautó el celular, o el dinero. Al respecto, Meini señaló que, en ese caso, cuando el exsecretario de Palacio no quiso entregar su celular, sorprende que el fiscal no requiriese que un efectivo policial lo acompañase donde esté para realizar la incautación del celular.