Susel Paredes sobre ministro Silva: “debe irse en taxi o a pie a su casa”

El día de ayer el Congreso de la República interpeló al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien tuvo que responder al pliego interrogatorio de 41 preguntas sobre presuntas irregularidades en las designaciones de su gestión. Al respecto, la congresista Susel Paredes del Partido Morado, conversó con Buenos Días Perú sobre la participación del funcionario.

“Desde el día que el ministro juramentó y nombró como un alto funcionario a una persona que era accionista de una empresa que le dio el permiso vehicular ‘bamba’ a la cisterna que explotó en Villa El Salvador, ese día debió irse el ministro”, indicó la congresista, quien además dijo sentir una falta de respeto ante las respuestas que dio en el hemiciclo durante su presentación.

“Yo tengo en mi despacho a personas que me han mentido, entonces ¿yo no los investigo antes? Yo tengo que saber si es verdad lo que me han dicho [en su currículo], cuál es su compromiso con la sociedad, antes de designar a una persona de mi confianza. (…) Él tiene que poner en los cargos a las mejores personas posibles para cada puesto (…) y él ha puesto a los peores. Por eso, debe irse a su casa, en taxi, en combi o a pie, pero tiene que irse a su casa, no puede ser ministro ni un minuto más”, sentenció la parlamentaria.

VOTOS POR CONGRESISTA Y NO POR BANCADA

La parlamentaria del Partido Morado aseguró que para el caso del ministro Silva, las votaciones no se determinarían por las bancadas que voten a favor o en contra del ministro, sino por cada congresista.

“NO SE PUEDE CAMBIAR DE PRESIDENTE CADA SEIS MESES”

Susel Paredes dijo que los más perjudicados por cambiar “cada seis meses” un presidente es la gente. “Como no hay trabajo, la gente se queda en la calle y no tiene que comer, porque no hay seguridad jurídica para invertir”, manifestó la parlamentaria. “Están mal los que han presentado la vacancia, y si se va usar la ley de acuerdo a nuestro criterio personal, esto no es democracia. Tenemos que construir un país que tenga reglas claras para que vivamos tranquilos y tengamos un horizonte para proyectarnos en la vida”, sentenció la legisladora.

Por otro lado, añadió que los cuestionamientos que se le hacen al presidente Castillo no son razón para una vacancia, al contrario, lo que se debe hacer es exigirle que explique de manera técnica su plan para gobernar el país.