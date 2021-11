Bruno Pacheco renunció a su cargo de secretario presidencial

Hace unos minutos, el cuestionado secretario presidencial Bruno Pacheco renunció al cargo luego varias acusaciones en su contra, como la revelación de conversaciones en las que buscaría favorecer a empresas y su intervención en el sonado escándalo en los procesos de ascensos en las Fuerzas Armadas.

Como quedó registrado en el historial de su red social Twitter, en un primer momento, Pacheco borró el mensaje en el que daba cuenta del anuncio de su renuncia, a los pocos minutos volvió a publicar su mensaje con su decisión.

“Renunció al cargo de secretario presidencial con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el Presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú!”, escribió el brazo derecho de Castillo Terrones.

“Mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo, sustenta mi renuncia a la Secretaria General de Palacio. No seré el “pretexto” de unos y otros para “golpear” al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”, agregó minutos después.

Investigación contra Pacheco

Como se recuerda ante las graves acusaciones en su contra, la Procuraduría Anticorrupción denunció ante el Ministerio Público a Pacheco y quienes resulten responsables, luego de que se revelara que presionó al superintendente de la Sunat, Luis Vera, para favorecer a ciertas empresas. Se dispuso en su contra el inicio de una investigación preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal contra la La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Por otra lado la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició una investigación preliminar contra el exministro de Defensa, Walter Ayala, el secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco y los que resulten responsables de las presuntas presiones desde el Ejecutivo a los excomandantes del Ejército y las Fuerza Aérea, ya que habrían influido indebidamente en el último proceso de ascensos de oficiales.