Oscar Valdez: El próximo ministro de Defensa tiene que tener una hoja de vida impecable

Tras la renuncia del ahora exministro de Defensa, Walter Ayala, varios políticos y analistas se han pronunciado, sobre porque en los más de 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo, 10 ministros han sido retirados de su cargo.

Para el ex premier y General del Ejército en retiro, Oscar Valdez, la persona idónea para asumir el cargo de ministro de Defensa sería un civil, una persona que pueda crear puentes entre el presidente y el Ejército.

“Le decía que tiene que ser un civil, que tenga conocimiento de la defensa nacional, que tenga una hoja de vida impecable, que sea una persona que pueda hacer el papel de unir al presidente de la república con los comandantes generales, hacer sentir las voces de ambos lados en provecho del país, que sea un hombre que quiera a su patria”, dijo.

Por su parte el exviceministro del Interior, Ricardo Valdez, consideró que el Ejecutivo debe cambiar su estrategia a la hora de nombrar a nuevos miembros del Gabinete Ministerial.

“Que no se fijen en lo que aparentemente viene siendo hasta ahora el mecanismo para nombrar el ministro de estado que es un poco las cuotas de poder, o el pago de algún tipo de servicio, o el temor a no tener una persona de confianza (…) que no se encuentra capacitada ni en lo personal ni en lo profesional para asumir el cargo”, manifestó.