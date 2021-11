Vladimir Cerrón frustra ‘otra vez’ diligencia de deslacrado de sus computadoras

Por segunda vez, las computadoras de Vladimir Cerrón incautadas en los allanamientos del pasado 28 de agosto, no pudieron ser revisadas y continuarán lacradas, a raíz de la ausencia del exgobernador de Junín.

El secretario general de Perú Libre no acudió a la citación de la Fiscalía de Lavado de Activos que lo citó para las 9:00 a.m. del sábado. Sin embargo, solo acudió su abogada quien refirió que su patrocinado no se encontraba en Lima, por lo que la Fiscalía tuvo que aplazar la diligencia.

Por otro lado, Richard Rojas García, mano derecha del exgobernador, quien también fue convocado para esta diligencia, al ser consultado sobre su participación en la presunta organización criminal, señaló que todo “está en investigación”.

Finalmente, Rojas indicó que no tiene pensado participar de algún cargo público, ante los frustrados intentos de ser designado como embajador, primero de Panamá y luego en Venezuela. “No tengo programado nada, ni pensado ni me han propuesto hasta el momento ninguno”, dijo.