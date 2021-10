Alcalde Muñoz responde por contratación a exfuncionario de Emape: "yo no lo he contratado"

Hoy el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, inauguró el puente Belaúnde Terry, el cual pasa sobre el río Rímac y permitirá unir los distritos de San Martín de Porres y Carmen de La Legua. El burgomaestre comentó a la prensa que la obra demoró un año, como estaba planeada, con el objetivo de descongestionar el intenso tráfico que hay en la zona.

Esta obra demandó una inversión de 33 mil millones de soles y conecta las vías 12 de Octubre en San Martín de Porres con la avenida Morales Duárez en el distrito Carmen de La Legua. El alcalde describió la obra como un puente abovedado con pilotes que amarran la parte del tablero con la parte alta para darle estabilidad, tiene dos carriles por lado, veredas amplias, además un espacio para ciclistas y está acondicionado para personas con discapacidad visual.

CONTRATACIÓN DE ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA

El alcalde respondió sobre la observación de la OSCE a la contratación de Alejandro Moreno Bocanegra, que cuestiona que luego de haber sido nombrado en el 2019 jefe de Emape, un cargo que deja y a las pocas semanas es contratado como proveedor dicha entidad, lo cual es criticado por la OSCE, en cuanto un funcionario del estado no puede ser proveedor o asesor con un tiempo menor a un año. "Eso es un tema que debe responder Emape, yo responderé haciendo obras sin corrupción para los ciudadanos. No conozco el detalle, el señor ha sido una persona que ha trabajado con limpieza y con honestidad (...) Yo no lo he contratado, es Emape quien lo ha hecho y deberá responder por eso", finalizó Muñoz.

CRITICA A ANDENES EN MALECÓN CASTAGNOLA

Jorge Muñoz también respondió a los cuestionamientos por los andenes en el malecón Castagnola, por su diseño como un mirador inaccesible, entre otros. Al respecto, el alcalde explicó que "la preocupación ha sido estabilizar esa zona de la Costa Verde. Tras el deslizamiento se empezó a hacer estudios para seguridad. Las geomallas ayudan a contener una primera caída, pero no si hay un problema estructural serio. Por lo que se ha hecho un trabajo muy profundo de estabilización y un nuevo mirador para las personas", indicó el alcalde.

"(...) habra personas que no les guste por el tema estético, habrán opiniones, pero lo más importante es darle a lso ciudadanos la seguridad de que esa zona esta estabilizada", indicó el burgomaestre.

INSTALACIÓN DE PLANTA DE OXÍGENO EN PARQUE MIRONES

En el parque de Mirones la alcaldía planea instalar una planta de oxígeno, sin embargo, los vecinos muestran preocupación, ya que esta zona sería un punto de evacuación frente a cualquier emergencia. Ante ello, el alcalde indicó que esta es la cuarta planta de oxígeno que está en proceso de desarrollo. Por otro lado, indicó que lo importante es darle oxígeno a los ciudadanos, pero que si hay cosas que se pueden mejorar, se van a corregir. Además, indicó que "no se puede detener una construcción de oxígeno medicinal y en esa zona muchos vecinos de Cercado lo han pedido. No sé cuantos sean los que se estén preocupando por la zona de evacuación [en el parque Mirones], pero los escucharemos", finalizó el burgomaestre.