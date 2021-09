Periodista económica opina sobre la incorporación del GLP al Fondo de Estabilización

El equipo de Buenos Días Perú se comunicó esta mañana con la periodista económica Ale Acosta para hablar sobre la incorporación del GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC).

Acosta manifestó que “hay que tener mucho cuidado con cómo se implementa el fondo”. En la misma línea, recordó la sugerencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre no regresar el GLP al Fondo de Estabilización del precio de los combustibles por su alto costo.

La periodista económica enfatizó también que no se conoce cuánto va a costar ni de dónde saldrán los recursos del reforzamiento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), pues el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha dado detalles al respecto. Asimismo, mencionó que no hay un proyecto concreto sobre cuáles serán las nuevas fuentes de ingreso que se buscarán a partir del próximo año.