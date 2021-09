Congreso coloca carteles de rechazo a violencia contra la mujer: bancada oficialista se pronuncia

Tras la denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra el premier Guido Bellido por una agresión verbal, el Congreso se llenó de carteles en rechazo a la violencia contra la mujer. Durante la sesión del pleno se vieron varios carteles en la bancada de Fuerza Popular, el día que se esperaba la presencia de Bellido para sustentar el presupuesto para el siguiente año.

Al respecto, el congresista y vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que “siempre, en nuestro país, van a estar enfrascándose en 'dimes y diretes', lo cual no estamos en ello. Que respondan los que tengan que responder”, indicó. En tanto, el congresista Jaime Quito, quien según Chirinos fue testigo de lo dicho por Bellido, dijo a la prensa “no puedo ser testigo de algo que no he escuchado”.

Margot Palacios, también de Perú Libre, manifestó que “se debe investigar los hechos declarados por la congresista Chirinos. En lo personal, estoy en contra de cualquier tipo de agresión”. Finalmente, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, planteó como alternativa para evitar que ocurran agresiones de cualquier tipo contra las mujeres en el sector público, un curso para todo funcionario, empezando por el Gabinete.