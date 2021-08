Mensajes de Bellido sobre Maraví generan un vacío de poder, aseguró Arce

El excongresista Richard Arce, estuvo en los estudios de Buenos Días Perú para conversar sobre la situación del ministro Iber Maraví y la supuesta contraposición de fuerzas en el Ejecutivo, entre un ala “cerronista” y otra “castillista”.

“Acá el mensaje es preocupante, por cómo queda el presidente Castillo frente a estos ‘dimes y diretes’ y una comunicación errática como herramienta política, totalmente irracional, porque están jugando con el gobierno de Pedro Castillo”, indicó el excongresista. Añadió que “los ministros son ‘fusibles’, pues cuando juramentan, a la par, están recibiendo su carta de renuncia, porque se cuida la investidura del presidente de la República”.

Arce añadió que el gobierno tiene que actuar de manera colegiada. “El señor Bellido tiene que entender que es premier y él es el responsable de las acciones que puedan tomar cada uno de sus ministros”, enfatizó. A su vez, explicó que “el premier, una vez que un ministro pone su cargo a disposición, toma la decisión de removerlo del cargo o no. No necesita enviar estos mensajes que generan un vacío de poder y esto es lo más peligroso”, indicó el excongresista.

PUGNA INTERNA EN EL EJECUTIVO

Para Richard Arce, debe haber una pugna interna en el Ejecutivo, por todo lo que está sucediendo. “Acá hay poderes de facto. Porque, incluso, Vladimir Cerrón es el oficioso comunicador del gobierno, es el vocero que nadie le ha delegado. No tiene un cargo público, pero es quien se comunica con la población”, añadió el excongresista.

“No entiendo como es posible que sean tan indolentes en esta situación, y generar esta crisis que lo único que ocasionará es una nueva confrontación con el Congreso, porque si no renuncia Maraví, es probable que convoquen un voto de censura para este señor”, indicó Arce.

“CONGRESO NO ESTUVO A LA TALLA DEL VOTO DE CONFIANZA”

Por otro lado, Richard Arce manifestó que se debió evitar llegar a este nivel de confrontación. “Hay algunos ministros que ya no tienen hojas de vida sino prontuarios. Hay personas que están en ministerios y no tienen ninguna experiencia, (…) no es un cargo de confianza por la amistad, es la responsabilidad de direccionar políticas de estado con especialistas. El ministro debe tener un expertise. Lamentablemente, el Congreso no estuvo a la talla para discriminar y definir qué ministros deben ser removidos”, dijo y añadió que este problema solo genera que no se logre la gobernabilidad del país.