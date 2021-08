Alejandra Costa: “la percepción de qué podría pasar con la economía peruana, no es buena”

La periodista económica Alejandra Costa, conversó con Buenos Días Perú sobre el mensaje de Guido Bellido en el Congreso y su opinión en torno al voto de confianza.

“La percepción que tienen los agentes económicos de qué podría pasar con la economía peruana, lamentablemente, no es buena. El reto de Guido Bellido ayer era enviar mensajes de confianza y, más bien, se optó por uno de los temas que más temor causaron en el mensaje de Pedro Castillo, que era la apuesta por que el Estado, que apenas puede cumplir con sus obligaciones, quiere también entrar a competir con los privados”, explicó Costa.

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

“Cualquier cambio en el Sistema de Pensiones es muy caro y complicado”, consideró Costa. Señaló que cualquier reforma de pensiones que involucre incrementar la cobertura, como mencionó Bellido en su discurso, requiere más recursos; sin embargo, falta que el gobierno explique de dónde provendrán el dinero para financiar una reforma del sistema de pensiones y para los programas sociales que anunció Bellido.

SIN CONTRAPESOS EN EL CONGRESO

Tras el discurso de Bellido, los congresistas han demostrado con sus intervenciones es que no hay un contrapeso responsable. “Esa es la principal preocupación, el hecho de que no existan contrapesos. (…) Preocupa esta competencia de propuestas entre el Congreso y el Ejecutivo sin un contrapeso técnico, respecto a cómo se deben hacer las cosas de manera correcta”, explicó Alejandra Costa, que añadió que con estas propuestas populistas no se van a solucionar los problemas reales de la población, sino que se agravaran.

¿QUÉ LE FALTÓ AL DISCURSO DE BELLIDO?

Para la especialista, el gobierno debería impulsar más la inversión privada y que no sea el Estado quien entre a jugar en estas inversiones. También, a su parecer, faltó un cómo y un de dónde, en general, respecto a todos los gastos que se han anunciado. No explicó porqué la cantidad de peruanos que recibirán el bono Yanapay ha aumentado, cuando muchos expertos coinciden en que se debe ayudar a la menor cantidad de peruanos en estado de vulnerabilidad durante un periodo más largo de tiempo. Añadió que no se habló de una estrategia de promoción de la inversión privada para la generación de empleo.

Finalmente, la analista indicó que el discurso sí tuvo la visión y participación de Pedro Francke, pero, la voz del ministro de Economía no sería la que prima en el gobierno, consideró.