Iván García sobre debate presidencial: “Ambos fueron cuidadosos con sus electores ganados”

Los candidatos a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, midieron sus propuestas durante tres horas durante el último debate electoral, sobre temas como salud y manejo de la pandemia economía y promoción del empleo; educación, ciencia e innovación, lucha contra la corrupción, políticas sociales, entre otros.

El analista político, Iván García, señaló en entrevista con Buenos Días Perú, que ambos aspirantes presidenciales fueron muy “calculadores” pues fueron más a cuidar a los electores que ganaron para evitar poner en riesgo lo “acumulado” hasta este momento en el tramo final de la segunda vuelta.

Asimismo, considera que no hubo un plan por ‘noquear’ al adversario como ocurrió en el debate del 2016 pero señala que Keiko Fujimori fue más incisiva y trató de proyectar un plan de Gobierno claro y más seguro mientras que Castillo empleó una estrategia para evitar caer en contradicciones e imprecisiones.

LA VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Para el analista político, la viabilidad de mucho de lo que se ha propuesto genera controversias y debates. Sin embargo, indica que no existe una sola campaña donde no se realice este tipo de planteamientos u ofrecimientos. García cree que básicamente el objetivo de la segunda vuelta es aclarar el panorama para quienes aún no han decidido su voto.

CONSIDERA QUE ESCENARIO DEL 2016 SE REPETIRÍA

“Todo parece indicar que vamos a tener un desenlace muy ajustado”. “Es probable que se repita el escenario que se tuvo en el 2016”, indicó. También se refirió sobre las renuncias de tres integrantes del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) e indicó que se debe explicar con la máxima claridad sobre sus salidas.