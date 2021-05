Kenji Fujimori sobre Perú Libre: pretenden poner fecha de vencimiento a la libertad

Kenji Fujimori, hermano de la lideresa de Fuerza Popular, estuvo en Buenos Días Perú para comentar sobre la masacre del VRAEM y el contexto político que se vive actualmente. El excongresista aseguró que el grupo de su hermana no quiere un clima de violencia.

“Emocionalmente me he quedado movido. Lo único para detener a estos grupos terroristas es mano firme. Tiene que haber presencia del Estado, carreteras, desarrollo. Mientras no se dé un apoyo directo del Estado, ese abandono lo va aprovechar Sendero Luminoso”, explicó Kenji Fujimori. Añadió que "lo que pretende el 'lápiz' es poner fecha de vencimiento a nuestra libertad y eso no lo podemos permitir", aseguró.

También se refirió a los momentos en los que estuvo enfermo de COVID-19 y relató que esa situación lo hizo recapacitar para reconciliarse con su hermana. “Te tiene que tocar momentos duros y difíciles para que uno pueda recapacitar. Cuando tuve COVID, lo primero que hice fue llamar a Keiko y le pedí que les diga a mis padres que iba a luchar. Uno se da cuenta que los cargos, los títulos, todo eso pasa a un segundo plano”, manifestó el menor de los Fujimori.

ABRAZO DE RECONCILIACIÓN

Kenji Fujimori explicó que el abrazo de reconciliación con su hermana, pese a que las personas lo consideraron arreglado, fue real. Añadió que las personas que han tenido un familiar o un amigo que ha pasado por el COVID-19 los "mueve emocionalmente". “Te hace pensar mucho sobre la vida. Cuando estuve internado, prácticamente todos eran jóvenes. Realmente te mueve”, señaló el excongresista.

Además, dijo que, respecto a sus anteriores declaraciones donde habla en contra de Fuerza Popular, refirió que se deben tomar en el contexto que estaba pasando. “Estaba afrontando un proceso de disciplina y yo tuve que responder. Ahora es un momento de defender nuestra democracia, como lo ha hecho Mario Vargas LLosa, Nano Guerra y Fernando Rospigliosi que tuvieron criticas fuertes contra mi hermana, pero han dejado eso de lado por el país”, aseguró.

¿QUÉ DEBE HACER KEIKO FUJIMORI EN ESTE DEBATE?

El excongresista de Fuerza Popular dijo que lo que debe hacer Keiko para el próximo debate es dar a conocer su plan de gobierno. “Tenemos que comunicar todas las propuestas a la población: reactivar Cofopri, llevar servicios básicos al 'Perú profundo', hacer que la población conozca el plan de gobierno de Fuerza Popular”, manifestó.