Elecciones 2021: Adriana Tudela (Avanza País) y Zaira Arias (Perú Libre) hablan de sus propuestas

Buenos Días Perú recibió a dos candidatas al Congreso, Zaira Arias de Perú Libre y Adriana Tudela de Avanza País, para explicar las principales propuestas de sus partidos en educación, minería, cambio de Constitución y obras paralizadas.

Arias dijo que Pedro Castillo, candidato presidencial de su partido, no puede compararse a George Forsyth, que dejó la alcaldía de La Victoria por un “oportunismo político”, en cambio dijo que Castillo es un luchador social que ha peleado en la huelga magisterial del 2017 por un mejor salario para los maestros y mejores condiciones para los niños.

INCREMENTAR PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN EN FUNCIÓN AL PBI

Una de las propuestas de Perú Libre es incrementar el presupuesto del sector educación en función al PBI, al respecto, Adriana Tudela de Avanza País indicó que esa opción no es necesaria, pues el sector no ejecuta al 100% el presupuesto, por lo que una mejor opción es mejorar la gestión del sector para mejorar la calidad educativa.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Según Adriana Tudela, su partido no considera que la solución sea el cambio de la Constitución: “Las constituciones no son listas de deseos. No porque escribamos algo en un papel al día siguiente se van a convertir en realidad”, aseguró. Creen que la Constitución ha funcionado bien, pero no es perfecta, por lo que se debe hacer reformas por medio del diálogo a través del Congreso.

Para la representante de Perú Libre el cambio de la Constitución nace del clamor popular. “Puedo decir que el pueblo está clamando por una nueva Constitución, una nueva república, un Perú que ahora está en función de las grandes mayorías y ya no más de la gente que tiene muchos recursos”, señaló.

OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS

Zaira Arias de Perú Libre, manifestó que en el caso de ‘contratos ley’, que se hacen con trasnacionales que tienen carácter de ley son un candado, pues no permiten modificarlos ni revisarlos, por ello su partido propone cambiar la Constitución en ese punto.

Adriana Tudela (Avanza País) considera que un cambio en la Constitución no va a solucionar el problema de obras paralizadas, sino que se tiene que buscar que el Estado firme mejores contratos que tengan cláusulas con candados como cláusulas anticorrupción y contar con personas que logren mejores negociaciones con las empresas.

MINERÍA

Zaira Arias dijo que le pareció “preocupante” que el candidato Hernando de Soto proponga destrabar proyectos mineros como Tía María y Conga, donde ya se han registrado fallecidos por este conflicto. Su partido propone renegociar los contratos actuales con las mineras donde no dejan ni el 20% de las ganancias y, en caso de que las empresas no cedan, se nacionaliza el recurso.

La candidata al Congreso, Adriana Tudela indicó que “el Perú es un país minero y tenemos el deber de explotar nuestros recursos para dar más oportunidades a los peruanos”. Añadió que su partido quiere llevar a cabo una minería responsable que siga los estándares internacionales y empoderar a las comunidades campesinas.