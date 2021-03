Voto Responsable 2021: Joaquín Rey de VN y Lucía Alvitez de JP explicaron sus propuestas

Dos candidatos al Congreso, Joaquín Rey de Victoria Nacional y Lucía Alvitez de Juntos Por el Perú, estuvieron en los estudios de Buenos Días Perú para dar sus propuestas.

Joaquín Rey habló sobre la crítica que se le hizo a George Forsyth por dejar la administración de La Victoria por intentar postular a la presidencia. “Lo que George [Forsyth] ha tratado de demostrar es que somos la única opción de cambio real que ya ha demostrado resultados en el pasado”, explicó el candidato, y añadió “todos han sido congresistas en el debate, finalmente no han cambiado las cosas en el Perú, y George lo hizo en La Victoria”.

VACUNAS Y OXÍGENO

Lucía Alvitez de Juntos por el Perú, señaló que su partido considera como uno de los puntos más importantes en sus propuestas el acceso al oxígeno. Dijo que aplicarán el artículo 82 de la Ley General de Salud, que permite que en emergencia el Estado pueda tomar el control provisional de los recursos médicos, incluidos los privados.

Además, dijo que proponen la reducción de sueldos de los congresistas. “Los más de 20 mil soles que ganan los congresistas no ha garantizado tener buenos parlamentarios. (…) debemos dejar atrás un Congreso lleno de privilegios y con ‘argollas’, donde se atornillan en el poder”.

Joaquín Rey de Victoria Nacional, en cambio, señaló que “el Estado está fallando en su tarea de proveer salud pública, entonces, pretender que tome el control de los recursos estratégicos, no creo que vaya a resolver el problema”.

Señaló que el “Estado debe tener un rol regulador y fortalecer ese rol que no está cumpliendo y no pasar a ser un proveedor”. Explicó que, así como Sunedu hizo un papel importante en la educación, Susalud debería tener un rol similar fiscalizando a clínicas y proveedores privados que no cumplen con condiciones básicas y siguen estafando a los ciudadanos, “pero eso no significa que tenga que controlar las clínicas y la producción de oxígeno, porque ya estamos viendo que no puede con lo que tiene”.

Por otro lado, dijo que preocupa que en el plan de gobierno de Juntos por el Perú se plantee un incremento del gasto en 12 puntos porcentuales del PBI, “eso es totalmente inviable (…) si seguimos en la senda de disparar el gasto, eso es insostenible. El costo de financiamiento va a subir a largo plazo y nos vamos a la quiebra”, indicó.

CÓMO LOGRAR CONSENSOS EN EL CONGRESO

Alvitez indicó que la prioridad en la agenda de Juntos Por el Perú serán las demandas de la gente y no el interés de un “grupito de personas”. También indicó que plantean una agenda que tenga como prioridad la salud, educación, el trabajo y la fiscalización de la distribución de las vacunas, además generar todos los puentes posibles en el marco de esas prioridades.

En tanto, Rey añadió que Victoria Nacional busca crear consensos porque no se puede continuar con una política de pugnas constantes que no han resuelto los problemas de los ciudadanos en los últimos cinco años.