Sifuentes sobre vacunas: "Una vez más se confirma que la gente en el Perú no respeta la cola"

El periodista Marco Sifuentes analizó la crisis política que vuelve a vivir el país tras el escándalo de las vacunas en el Ejecutivo, indicó que lo ocurrido "echa sombras a todo" y que la vacunación fuera de ensayos clínicos es "totalmente irregular" y compromete al país ante la comunidad científica internacional.

Recordó que el Perú es uno de los países más golpeados por la pandemia y las vacunaciones irregulares ocurrieron "mientras se moría el 'Ángel del oxígeno' por mencionar uno de los 100 mil muertos (...) es una cantidad que se sale de toda proporción".

Indicó que además esto ocurre por parte de autoridades que "de alguna manera trabaron las negociaciones con los otros laboratorios (...) Eso es gravísimo".

OTRA VEZ PERÚ

"Justo además los viceministros, los señores funcionarios de la Cancillería que fueron parte de esas mesas se han vacunado. Y no solo ellos sino sus familias. Yo no lo he visto en ningún lugar del mundo", acotó.

Ante las voces que justifican la vacancia de Vizcarra en estos hechos, indicó que esto es jugar a la "historia alternativa", pues el expressidente fue vacado por otras razones y los peruanos que salieron a protestar no lo hicieron por él, sino por la inestabilidad "de la que Vizcarra sigue siendo parte".

"Acá si están vacunados el presidente, ministros, empresarios, familiares, cuñada y suegra literalmente, esto es la institución de la vara. "Una vez más se confirma que la gente en el Perú no respeta la cola" (...) "En el Perú tu vida depende de a quién conoces".

Es triste. Yo creo que la sensación que tiene la gente ahora mismo es esa. Que en el Perú tus méritos propios o la justicia no existen", acotó.