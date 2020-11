¿Cómo queda la plancha presidencial de Julio Guzmán?

Este lunes, la ONPE oficializó las listas de candidatos de los 24 partidos políticos que participarán en la internas partidarias del 29 de noviembre y 6 de diciembre del 2020, en el marco de las elecciones generales para el 2021.

Pero, ¿Cómo quedaría la situación de la plancha presidencial de Julio Guzmán que incluía a Sagasti?

Según Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE, Sagasti no seguirá con su candidatura, ya que ejercerá la presidencia y eso sería un impedimento y por lo demás es que estará preocupado en la conducción del gobierno y la reelección presidencial en el Perú no existe.

Además, el politólogo señaló que lo más alarmante es que el Congreso continúe priorizando intereses personales en lugar de sobrellevar una mejor relación con el Ejecutivo.