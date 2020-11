Pérez Guadalupe: "Me da pena que Ántero termine su carrera política así"

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que, respecto a las manifestaciones donde se originaron disturbios que cobraron la vida de dos jóvenes, tuvo que haber una planificación, puesto que esta manifestación estaba prevista y "siempre" hay planes de operaciones en estos casos, así como una cadena de mando.

"Lógicamente, la responsabilidad política viene del presidente, el premier y el ministro en este caso. Pero habría que agregar que el ministro Rodríguez ha sido general de la policía. Es decir, conoce también perfectamente la labor operativa de los policías"

Asimismo, existe una responsabilidad operativa, pero también hay que considerar los antecedentes, de los cuales "el principal es el Congreso, desde que tenemos estos 105 vacadores que hasta ahora siguen siendo el problema".

IRREGULARIDADES

Guadalupe señaló además que existe una normativa sobre el uso de la fuerza policial en manifestaciones y asimismo existe un reglamento. Se debe considerar la distancia, el lugar donde se apunta y la potencia de la munición.

"Si ha habido perdigones de acero eso es irregular y absolutamente ilegal porque no está normado. Eso es mortal, letal, Más aún si es a poca distancia. La PNP no está autorizada a utilizarlos".

"Se dice que algunos efectivos todavía tienen esos cartuchos y los utilizan en algunas oportunidades. Eso se tendrá que investigar".

El ex titular del Mininter señaló que imágenes donde se aprecia la violencia, la represión y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes "no tienen justificación". "Las divisiones encargadas de estos temas son las de Dinoes y USE".

"Los que tienen las escopetas y las bombas lacrimógenas son estas dos unidades. La actuación que hemos vito se ha escapado de las manos (...) Si tenemos 114 heridos y dos fallecidos no podríamos hablar de un error o falla".

LOS RESPONSABLES

Señaló que este error, en gran parte de este problema, a nivel político y policial se debe a que "tenemos comandantes generales prematuros". "Ninguno de los que ahora están de comandante general de la Policía los conocí yo de genera (...) Son prematuros".

"Al comenzar el gobierno de PPK se dio de baja irregularmente a 51 generales de la policía. Desinstitucionalizaron mucho más lo poco que había de institucional en la PNP y esto es parte de lo que estamos viendo ahora" .

"Si queremos ver responsabilidades o complicidades podemos inclusive ver desde que pierde las elecciones Keiko Fujimori". Sobre la supuesta presencia de infiltrados de Movadef, no descartó que sea posible. Sin embargo, llamó la atención sobre la actuación del presidente y su premier.

"Yo vi a la dupla Merino-Ántero y la verdad no pensé si estaban viviendo en una realidad alternativa o estaban en una esquizofrenia política (...) Me da pena porque Ántero es amigo mío y quiero pensar que tiene demencia senil", "la gran mayoría de sus declaraciones totalmente erráticas"