Chiabra sobre presencia castrense en gabinete: "Se quiere demostrar mayor preocupación por emergencia sanitaria"

El general en retiro y exministro de Defensa, Roberto Chiabra, consideró que hay "continuidad y experiencia" con la presencia en el gabinete de tres ministros con formación militar que puede traducirse en enfrentar eficientemente la pandemia del coronavirus en el país.

Consideró que no habrá "ningún problema" para que el nuevo premier, Walter Martos, se reúna para conversar con las bancadas del Congreso, pero consideró urgente que se atienda la economía de forma descentralizada. "El plan Reactiva Perú parece Reactiva Lima", dijo.

También reiteró que no caben intereses personales en el contexto en el que se encuentra el país y no es dable que no se le dé el voto de confianza a "todo un gabinete" por causa del ministro de Educación.