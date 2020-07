Abel Salinas, exministro de Salud: “Fue un error usar masivamente las pruebas rápidas”

Dos exministros de Salud analizaron la situación de la crisis sanitaria que vive hoy nuestro país causado por la pandemia. El doctor Abel Salinas explicó que un acierto de la doctora Mazzetti ha sido buscar sincerar las cifras de fallecidos del coronavirus para tener una lectura clara de la situación que vivimos.

Manifestó que el Gobierno no debería volver a la cuarentena masiva, además se deben volver hacer pruebas moleculares en donde se pueda identificar el virus, cercarlo y hacer focalizaciones. Criticó que se use masivamente las pruebas rápidas, pues no se puede usar estas para hacer diagnósticos.

También dijo que se debe activar el control comunitario domiciliario para seguir a los ciudadanos. También es importante el tema comunicacional, que significa tener un mensaje claro, asertivo y que no sea contradictorio.

Por otro lado, la exministra de Salud, Patricia García, dijo que es necesario una autocrítica del Gobierno sobre las medidas que no han funcionado respecto a la contención de la pandemia. Por otro lado, también se debería bajar la velocidad a la reapertura económica, pues esto provoca un repunte de contagios.

La exministra también consideró que otro problema en esta crisis es la burocracia lenta y engorrosa que ha demorado la puesta en práctica de respuestas rápidas.

Patricia García manifestó que el problema de la escasez de oxígeno tiene décadas, pero en esta situación el Gobierno debe poner en marcha la producción de planta de oxígenos para hospitales que puedan abastecer las necesidades de una zona específica.