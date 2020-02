Carlos Paredes renuncia a la presidencia de Petroperú: "es una pena salir en estas circunstancias"

Carlos Paredes Lanatta anunció que presentó su carta de renuncia a la presidencia de Petroperú, así lo dijo en diálogo con Canal N. "Ya mandé mi carta, mañana la voy a formalizar, quiero decir que no me voy pateando la puerta, ni molesto, sino muy orgulloso de lo que hemos hecho en estos 10 meses", indicó.

Agregó que por razones de la política, "es una pena salir en estas circunstancias, pero son cosas que pasan". Recordemos que hace unos días el semanario Hildebrandt en sus trece dio cuenta de unos audios en el que se escucha a Paredes Lanatta referirse a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, con palabras soeces.

La ministra de Economía respondió a través de sus redes sociales, "Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación", escribió.

Más adelante, Alva señaló que el MEF no cubriría la deuda que hoy tiene la refinería de Talara. "Asimismo, expreso mi posición de creer firmemente que las empresas del Estado deben ser gestionadas de manera eficiente y autosostenible, implementando estrategias que aseguren su viabilidad financiera en el tiempo". Añadió, que ese dinero que Petroperú pretendía que sea pagado por el MEF no es "viable", pues "no ha sido presupuestado ni aprobado en la ley".