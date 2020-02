Exprocurador sobre demanda ante Ciadi: me informaron que el Presidente y Premier tenían conocimiento

El exprocurador Jorge Ramírez se pronunció tras la renuncia de Ana María Revilla al ministerio de Justicia.

Dejó en claro que el informe que presentó está sujeto a los estatutos institucionales. Añadió también, que otros ministros sabían las intenciones de la constructora Odebrecht de demandar al Estado Peruano.

“El exministro de Energía y Minas me informó que el Premier y el Presidente tenían conocimiento”, señaló el exprocurador ad hoc. “De tal manera, yo he actuado y estoy con la conciencia tranquila, y siguiendo los canales correspondientes he informado que no hay nada bajo la mesa”.

Pese a su abrupta salida de la Procuraduría, Jorge Ramírez dijo no tener nada en contra de la saliente Ana María Revilla. “Yo tengo el mejor concepto de ella, es una persona que yo valoro en su integridad y no sé lo que está pasando”, refirió.