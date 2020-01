Rodríguez: Keiko podría ser candidata el 2021 aunque esté en prisión

El abogado penalista Julio Rodríguez, explica la decisión del juez Víctor Suárez de dictar 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos vinculado a Odebrecht.

Según Rodríguez, el proceso estuvo desde el inicio “totalmente mal llevado”. Señaló que durante estas audiencias no se ha realizado un adelantamiento de pena, no es una condena anticipada, simplemente es un aseguramiento de esta persona al proceso. Lo que se ha desarrollado, prácticamente, ha sido el juicio”, manifestó, también añadió que lo más importante es "establecer si la persona representa o no un peligro para el proceso".

Rodríguez también indicó que la discusión de estas audiencias deberían haber estado centradas en el aporte ilegal que esta vinculado a aquellas contribuciones canalizadas a través de Odebrecht, determinar si esto fue delito o no de lavado de activos.

Indicó que la prisión preventiva debe ser una medida excepcionalísima. “La regla es que una persona sea sometida a proceso en libertad, rara vez esta regla debe ser objeto de una excepción: que le den comparecencia restrictiva, que le den impedimento de salida del país”, señaló el especialista, pero luego añadió que “lo más extraño de todo (…), la rareza, la excepción es que una persona vaya presa preventivamente”.

Mencionó que, los caminos que le quedarían a Keiko Fujimori serían los tratados internacionales respecto de los que el Perú ha firmado, e ir al tribunal que puede decidir en cuanto a la vulneración de derechos humanos, para lo cual no sería necesario el agotamiento de la instancia previa, pues “si se establece que no hay posibilidad que en instancia interna se obtenga un resultado que sea absolutamente ajustado a las normas, se puede ir directamente al organismo internacional”.

Respecto a las próximas elecciones, Rodríguez señaló que, al no tener Keiko Fujimori una sentencia firme ella podría ser candidata privada de su libertad hasta que no tenga una sentencia que diga lo contrario.