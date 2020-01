Mercedes Aráoz: “no es mi intención ser candidata en el 2021”

Luego de ejercer su derecho ciudadano, Mercedes Aráoz dijo a la prensa que mantiene su posición firme de renunciar al cargo tras disolución del Congreso. “Yo soy vicepresidenta por mandato popular, es así como fuimos elegidos, y como por mandato popular yo puedo optar por la renuncia (…) veremos que hace con esa carta de renuncia el Congreso entrante”.

Señaló que no fue un error asumir la jefatura por encargo del país, luego que le pleno votara a favor de la suspensión de Martín Vizcarra por incapacidad moral. “A mí me dieron una encargatura como cualquier otra que he hecho varias veces (...) eso era simplemente cumplir con un deber. Has sido tan discutible que ha tenido que irse a un fallo competencial”, indicó.

Aráoz también manifestó que sigue creyendo que la decisión de cerrar el Congreso fue un acto inconstitucional. “Obviamente ya hubo una decisión del Tribunal Constitucional. Hay cuatro contra tres, yo todavía sigo pensando como esos tres, pero el fallo ya se dio y entonces hay que respetarlo”.

Añadió que “no está en mi intención ser candidata en el 2021. Estoy viendo para regresar al mundo académico y otras actividades”. Finalizó pidiendo al nuevo Congreso trabajar en una reforma política por consenso y de fondo en la que se planteen las reglas del juego claras y se mire al detalle el funcionamiento de los partidos políticos.