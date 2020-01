Keiko Fujimori: reprograman audiencia de prisión preventiva para el próximo 23 de enero

El juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, suspendió la audiencia en la que se analiza el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y dispuso que se reanude el próximo jueves 23 de enero.

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez argumentó el peligro de fuga en el caso de Keiko Fujimori asegurando que no tiene arraigo laboral. Asimismo, cuestionó el sueldo que le asigna Fuerza Popular a la lideresa del partido naranja.

“Dentro del argumento que he planteado al juez hoy día es que ofende el decir de que recibe el dinero de los peruanos a través de financiamiento público para pagar su sueldo”, señaló Domingo Pérez.

Sin embargo, la abogada Giulliana Loza indicó que su patrocinada no recibe dinero de ningún fondo público. También señaló que los riesgos procesales no existen pues no está activa la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.