Espinosa-Saldaña: esposa defiende a funcionario de supuesto maltrato a trabajadora

Una trabajadora del Tribunal Constitucional denunció al magistrado Eloy Espinoza-Saldaña por supuesto maltrato psicológico. Sin embargo, la esposa del integrante del TC asegura que no es ningún maltratador.

“Mi esposo no es un maltratador. Yo soy mujer, si él fuera un maltratador yo sería la primera en saber porque ya me habría maltratado a mí y créame que yo no saldría a defenderlo”, dijo a Panamericana Televisión.

Los hechos que generaron que la trabajadora Milagros Morales Soto deje el área de protocolo en mayo del 2017, se debieron a que no tramitó las visas correspondientes para el viaje del tribuno y de su esposa a Qatar.

Pese a que la trabajadora dijo que pudo solucionar el trámite del viaje sin afectar el itinerario, Rosa María Montero asegura que fue ella quien se encargó tramitar los permisos necesarios pues no contaban con la visa.