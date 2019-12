Polémica por decreto que impediría denunciar a presidente y altos funcionarios

Polémica. Fue publicado hace unos días un Decreto Supremo que le quita facultades a los procuradores públicos de poder denunciar al presidente de la República o altos funcionarios del Gobierno.

La única persona que tendría la atribución de realizar una denuncia en caso lo requiera, será el Procurador General de la República, quien es designado justamente por el propio presidente de la República.

Para la exprocuradora Delia Muñoz, dependerá mucho de la persona a la que se designe. “Como se puede asegurar que el procurador va a defender los intereses del Estado y no el Gobierno. Depende mucho de la persona a la que se designe el cargo”, dijo.

El abogado Carlos Caro considera que se estaría yendo contra la propia constitución. “No se puede decir que un procurador no puede formular denuncia si no que lo tiene que hacer su jefe, eso es algo que no existe en el sistema desde el punto de vista constitucional”, indicó.

Cabe resaltar, que el Decreto Supremo que también fue aprobado por el disuelto Congreso, establece que ningún procurador puede declarar a medios de comunicación sobre investigaciones en curso.