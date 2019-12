Petrozzi sobre destitución de Coya: “No voy a renunciar, no he hecho nada malo”

El ministro de Cultura, Francesco Petrozzi, se pronunció en exclusiva para Buenos Días Perú por la destitución de Hugo Coya del cargo de presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP).

Petrozzi indicó que no renunciará al cargo de ministro de Cultura porque considera que no ha hecho nada malo. “No hecho nada malo, cuando tome una decisión equivocada o vaya en contra del Perú, tomaré esa decisión (renunciar), en este momento no”, aseveró.

El ministro de Cultura indicó que desde que asumió el cargo ha realizado cambios y retirar a Coya como presidente del IRTP “no es una decisión personal”. Sin embargo, se siente incómodo que se responsabilicen a otras personas.

“Yo considero que Canal 7 tiene una misión regional y cultural que necesita nuevos aires. No hay nada personal, no he tomado esta decisión de manera personal refiriéndome al señor (Hugo Coya), de quien tengo un gran concepto, la he tomado por el bien de canal 7 y no voy a permitir que se responsabilice a otras personas por una decisión que yo he tomado”, dijo.