Los posibles escenarios ante decisión del TC por disolución del Congreso

El Tribunal Constitucional (TC) definirá este martes si admite o no la demanda competencial que presentó el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, en busca de dejar sin efecto la disolución del Congreso. Decisión se tomará tras escuchar la ponencia del magistrado Carlos Ramos.

Pero ¿Cuáles son los escenarios ante la decisión que tomará el Tribunal Constitucional?, María Alejandra Campos, periodista y analista de El Comercio, señaló que la decisión es importante porque sentará un precedente de cómo se lee la Constitución. “El único ente que puede decir quién tiene la razón es el TC”, dijo.

“Mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie la decisión de Vizcarra está en un ‘limbo’ absolutamente legitimado por la opinión pública y la realidad” (…) “Falta una oficialización de que la decisión del presidente fue constitucional y eso tiene que empezar a decidir el TC hoy”, agregó Campos.

De no admitir la demanda competencial estaría dando la razón al Ejecutivo y “daría tácitamente la confianza al presidente”. El otro escenario en un plano menor “quedaría la duda” para la historia e imagen de Vizcarra. Por ello, manifestó que debería quedar una regla escrita que nos permita saber qué puede hacer el presidente.

“Sería un golpe para Vizcarra que no lo validen”, agregó. Sobre Fuerza Popular indicó que el resto de integrantes de Fuerza Popular no debería tener impedimento para postular al Parlamento. De otro lado, también señaló que “el próximo Congreso no ayudaría mucho a Vizcarra a empujar sus ideas”.