Mercedes Aráoz sobre Vizcarra: “Su renuncia me obligaría a asumir el cargo”

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, señaló que el presidente Martín Vizcarra, “no es exacto” sobre la conversación privada que tuvieron. Asimismo, señala que su renuncia al cargo la obligaría a asumir al cargo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la también congresista indicó que ante una eventual renuncia estaría en la obligación de asumir el cargo, pero no apoyaría la moción en caso se diera una vacancia sin motivo sustentado.

“El presidente Martín Vizcarra no es exacto cuando revela nuestra conversación privada. Su renuncia me obligaría a asumir el cargo que ocupa, como lo hizo él con el presidente PPK, y como manda la Constitución. Si hubiera una vacancia sin motivo sustentado no apoyaría esa moción”, tuiteó Aráoz.