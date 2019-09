Keiko Fujimori: TC verá hoy hábeas corpus que busca anular prisión preventiva

El Tribunal Constitucional escuchará hoy los alegatos de la defensa de Keiko Fujimori sobre el hábeas corpus que busca anular su prisión preventiva por 18 meses que afronta por el presunto delito de lavado de activos.

El caso de Fujimori Higuchi llegó a este ente máximo de la constitución a través del recurso judicial que presentó su hermana Sachie Fujimori. En el debate que iniciará a las 9: 00 a.m., no se analizará si la excandidata presidencial es culpable o no del delito que se le imputa por el caso Odebrecht.

Todo lo contrario, la reunión tendrá como foco central decidir si existió o no alguna vulneración de sus derechos fundamentales desde el primer día en que fue enviada a prisión preventiva en octubre de 2018 mientras duraban las investigaciones.

"Lo antes posible"

Esta audiencia se llevará a cabo tras desestimarse el pedido de uno de los miembros del TC, José Luis Sardón, quien expresó que el debate sea postergado para que los nuevos magistrados, que serán elegidos el 30 se setiembre por el Congreso de la República, sean quienes resuelvan la causa.

La tarde del martes, el presidente del TC, Ernesto Blume, señaló que “resolveremos de acuerdo a una decisión, seguramente, mayoritaria de uno u otro sentido”. Cuando fue consultado si el veredicto, que podría poner en libertad a Fujimori Higuchi, se tomaría este 30 de setiembre, Blume atinó a decir que lo resolverán “lo antes posible”.