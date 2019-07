Alejandro Toledo: ¿Qué argumentos evaluarán para su extradición a nuestro país?

El expresidente Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos luego de una solicitud de extradición por la justicia peruana, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano. Este viernes se realizará la audiencia de fianza donde se decidirá su extradición.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el ex procurador anticorrupción, Iván Meini, quien señaló que el viernes en la audiencia de fianza se fijaría un monto y si el ex mandatario la cancela podría salir en libertad bajo ciertas reglas de conducta. De no cubrir el monto, deberá permanecer detenido hasta que las autoridades norteamericanas solucionen el pedido.

El monto de la fianza deberá ser evaluado por el juez y se fija de acuerdo a una serie de criterios como el peligro, la capacidad de pago. Meini explicó que después de la activación del proceso de extradición se litigaría en norteamericana sobre la extradición y de ser aprobada se debería seguir aportando material probatorio para desvirtuar que se trata de persecución política.