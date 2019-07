Obebrecht: reacciones por pedido de reembolso de S/524 millones al Estado

Entrampamiento. La constructora brasileña Odebrecht solicitó al Estado Peruano el reembolso de S/524 millones, luego de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, en Huánuco, a un consorcio estatal chino.

Para la legisladora de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, este sería el resultado de un mal convenio entre la Fiscalía y Odebrecht. “Estamos ante una empresa cada vez más fortalecida que tiene la raza de siquiera pedir que le devuelvan plata. ¡Es el colmo en realidad!”, dijo.

Javier Velásquez Quesquén del Partido Aprista, indicó que se debería revisar el acuerdo y si este pedido se encuentra en entre los acuerdo, no se podría hacer nada porque la decisión del Poder Judicial se tendría que acatar.

En tanto, el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, explicó que dicho reembolso no se concretaría pues en el acuerdo se establece que en tanto no tenga otros procesos aperturados o en curso, no podrá atenderse ese requerimiento.

Cabe resaltar, que el Estado retuvo mil 50 millones de soles a Odebrecht para asegurar el cobro de la reparación civil. De este monto se descontaron 435 millones de soles para pagar una deuda a la Sunat, 12 millones y medio de reparación civil por la carretera chacas.

Asimismo, se cobrarían otros 80 millones como primera cuota de la reparación civil total negociada con la empresa. La decisión de devolver el dinero solicitado está en manos de la Fiscalía y este martes enviarán una respuesta al Ministerio de Justicia.