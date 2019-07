Nadine Heredia: allanan inmuebles de exprimera dama por caso Gasoducto Sur

El Ministerio Público con apoyo de la policía realiza una operación de allanamiento e incautación de bienes en la vivienda de la exprimera dama, Nadine Heredia, por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Agentes de la Diviac y un grupo de fiscales llegaron a la vivienda alrededor de las 6:30 a.m. ubicada en el distrito de Surco para realizar las diligencias respectivas. Asimismo, se ha informado que se han allanado 26 predios relacionados a Heredi​a.

El equipo especial de la Fiscalía habría recibido información que revelaría 17 presuntos pagos por 3 millones de dólares de la Caja 2 de la empresa Odebrecht al proyecto Gasoducto Sur Peruano en el año 2014.

Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, calificó como una "arbitrariedad" la diligencia y señaló que no existe referencia directa e indirecta hacia su defendida y por eso le llama la atención la medida.

"Me sorprende. Esta investigación está en una etapa preliminar. No se ha formalizado investigación. No hay ninguna referencia directa ni indirecta a la señora Nadine Heredia y por eso me llama la atención", señaló.