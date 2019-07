Adrianzén sobre ‘Tía María’: “Si el Estado no hace valer la ley nos vamos a derrumbar en pobreza”

El proyecto Minero de “Tía María” se encuentra ‘estancado’ pues se espera la instalación de una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y las autoridades de Arequipa para analizar la problemática del área de influencia directa de dicho proyecto (Valle del Tambo). Pero, ¿Por qué es importante para la economía de nuestro país?

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el economista Carlos Adrianzén quien explicó la importancia de este proyecto para nuestra economía. Para el especialista, el Estado debe hacer valer la ley de lo contrario nuestro país se derrumbará en término de pobreza pues desde hace más de cinco años se encuentra “estancado”.

“El que representa una república unitaria a todos los peruanos es el Estado, se sienta, explica y hace valer la ley. Si no hace eso, nos vamos a derrumbar en pobreza. El Perú tiene 6 años en que no gana en función al producto por persona mundial, ya se estancó. Es un país promedio camino a opacarse si es que no comenzamos por el respeto a las instituciones y cumplir la ley”, dijo.

Asimismo, señaló que hay una serie de intereses privados que no quieren que se dé de ninguna manera a cambio de dinero como en el caso de Las Bambas. Adrianzén considera que tanto en ambos proyectos el Gobierno está siendo lo más popular y el populismo es la peor desgracia en el manejo de un país, pues se cede a la presión de privados a costa de un bien común.

En todo momento el economista resaltó que no se cumple la ley y de no darse la licencia para la construcción del proyecto Tía María implicaría pobreza, deterioro del país y no se hace nada por asegurar por asegurar que la economía comience andar antes de las próximas elecciones, elevará la frustración política.