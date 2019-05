Luis Iberico: “cuando uno recibe tanto dinero tiene que sospechar que hay algo malo”

Luis Iberico, congresista de Alianza Para el Progreso, reaccionó ante la declaración del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en relación a que “no recibió sobornos” por parte de Odebrecht, como indicó el ex mandatario. Iberico asegura que si bien no hay una acusación concreta de una acción relacionada al lavado de activos, deben haber otras “figuras penales” que avalen lo que hizo.

Según Iberico, hay una clara omisión de información. “Se está ocultando la información o tergiversando. Ya que cada partido tiene que decir públicamente de dónde viene su dinero”. Asimismo, dijo que “cuando uno recibe tanto dinero tiene que sospechar que hay algo malo”, por lo que reiteró su posición respecto a que esta "omisión" por parte de Castañeda, debe ser sancionada.

Javier Velásquez Quesquén, en cambio, dijo tener el mayor de los respetos por “Lucho” Castañeda. No obstante dijo que si las pruebas confirman lo dicho sobre el ex burgomaestre, él apoyará la investigación. “Quien alega algo tiene que probarlo, si es así, yo solo diré que hay que apoyar la investigación", reafirmó.