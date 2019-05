Ex alcaldesa Susana Villarán se quejó sobre su condición en cárcel

Luego de 13 días de reclusión, la ex alcaldesa, Susana Villarán acudió a exponer sus argumentos sobre los 18 meses de prisión preventiva impuestos en su contra. Ella aprovechó el momento para declarar sobre las condiciones de su reclusión en el Penal Anexo de Mujeres.

“En este momento, en cada cela de 2x5, no solo hay dos personas en las literas sino dos mujeres en la litera de arriba, otra abajo y otra en el piso”, afirmó indignada. “Esa es la condición en una de las mejores prisiones de mujeres de Lima”, enfatizó.

La ex burgomaestre indicó, además, que sus afirmaciones no eran una "queja". Luego de ello dedicó el resto de su tiempo en argumentar por qué no había peligro de fuga en su caso, trayendo a coalición su responsabilidad para con sus nietas.