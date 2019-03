Marco Vásquez: “Alejandro Toledo no tiene sangre en la cara”

Alejandro Toledo suma un polémico episodio a su historial de actos tras mantenerse fugitivo en Estados Unidos. Esta vez, el expresidente volvió a hacer noticia al ser encarcelado por encontrarse en estado de ebriedad en un restaurante del Condado de San Mateo, en California. Sin embargo, aún no se sabe nada de su extradición para que responda a la justicia peruana por presuntos actos de corrupción.

A los estudios de Buenos Días Perú llegó el periodista Marco Vásquez quien se refirió sobre el exmandatario y el ultimo hecho que protagonizó al cual calificó de “vergonzoso” e indicó que no tiene sangre en la cara pues continúa su vida con normalidad mientras que su caso es visto como un caso más pero debería ser emblemático.

“El señor Toledo en mi opinión no tiene sangre en la cara y continúa su vida como si no pasara absolutamente nada” (…) “Su caso debería ser emblemático pues no existe presidente del 2000 en adelante en Latinoamérica que le hayan pescado más de 30 millones depositados en un testaferro, nadie tiene pruebas tan cocinadas”, dijo.

Vásquez señaló que el pedido de extradición de Toledo Manrique se demora porque depende del Ejecutivo presionar a la justicia de Estados Unidos. Además indicó que se ha comprobado que ha recibido más de 30 millones de dólares de Odebrecht, Camargo y Correa, Irsa Sur y Norte. También manifestó que Toledo bebería por encontrarse solo y deprimido, según indican algunas fuentes.

De otro lado, opinó sobre el reportaje que presentó para Panorama donde reveló que el congresista Roberto Vieira pidió 20 mil dólares para levantar una sanción pesquera. Vásquez indicó que se inició la investigación pues se presumía que el parlamentario tenía influencias en el Ministerio de Producción por señalar que tenía poder.