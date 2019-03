Comisión de Educación aprobó proyecto para restituir a 10 mil directores cesados

La Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó un dictamen que busca reponer cerca de 10 mil directores y subdirectores en sus cargos, pese a que estos no aprobaron la evaluación a la que fueron sometidos en el año 2014. El promotor de esta iniciativa, el congresista Edgar Ochoa, defendió el dictamen señalando que el objetivo principal es remediar el error que cometió el Ministerio de Educación al sacar de sus cargos a los docentes en cuestión.

El parlamentario izquierdista dijo que no se puede césar a las mencionadas autoridades solo por desaprobar un examen: “En el periodo del señor Saavedra se determinó que se tenía que tomar una prueba y esa prueba determinó que los directores fueran desaforados de sus cargos esa irregularidad y es arbitrariedad y esa vulneración de derecho lo que he hecho el congreso de la república es rectificar” comentó el congresista.

El legislador de Nuevo Perú también respondió a quienes dijeron que con esta iniciativa se está premiando a maestros que no fueron capaces de aprobar una evaluación.

Pese a este sustento, con algo de sarcasmo, el congresista de Alianza Para el Progreso, César Vasquez dijo que “los docentes no han aprobado pues simplemente no merecen estar en las direcciones si no mejor pasemos una ley para que todos los que repiten el año pasen por agua caliente, creo que con la calidad de la educación no se puede jugar”.

Cabe señalar que este dictamen tendrá que ser debatido en el pleno del Congreso antes de ser aprobado como ley.