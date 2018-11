Fernando Cilloniz, gobernador de Ica, sobre Fuerza Popular: “Yo no he visto una organización criminal”

Elegido como gobernador regional de Ica en el año 2014, Fernando Cilloniz habló sobre su relación con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con los asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari y el abogado Vicente Silva Checa.

El saliente alcalde indicó que no hubo un punto de quiebre que permitiera su alejamiento con el partido Fuerza Popular, sino que, luego de que la lideresa del partido naranja perdiera las elecciones presidenciales del 2016, Fujimori Higuchi ‘cortó su relación’. “No es que yo la corté, ella me la cortó”, detalló, “seguramente me echó parte de la culpa de su derrota”.

Sobre los personajes del entorno de la lideresa de Keiko Fujimori, Cilloniz detalló: “Yo estuve muy cercano a ellos. Yo nunca he visto una organización crimimal. En el año y medio que estuve con ellos, yo vi gente correcta. Nunca me insinuaron nada. Ni Pier Figari, ni Ana Vega, ni Vicente Silva”.

Pese a ello, el gobernador no puso ‘las manos al fuego’ por alguno de los investigados y sostuvo encontrarse sorprendido por los aportes de campaña que habrían sido entregados por Odebrecht. “Yo creo que los testimonios son muy comprometedores. Ese millón de dólares entregado por Odebrecht son muy comprometedores, eso no está bien. Yo jamás supe de ese tipo de aportes”, sostuvo.