Daniel Salaverry invoca al Fiscal de la Nación a reflexionar sobre su permanencia en el cargo

Tras el incidente y la acalorada discusión que protagonizó con Rosa Bartra, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, estuvo en Buenos Días Perú. Manifestó que “todos los peruanos estamos hartos de la confrontación”.

“Es un tema que ya fue superado. Hubo una confusión producto de que probablemente la congresista Bartra, al no ser parte de la junta de portavoces, no había tenido claro cuál es el acuerdo de desclasificar el informe y distribuirlo a los congresistas para que puedan analizarlo”, dijo.

El titular de la Mesa Directiva dijo que “quienes me conocen en el Congreso y fuera del Congreso saben que soy una persona dialogante, pero también que soy firme cuando tengo que hacerlo, y cuando hay que poner orden en el congreso pondré orden con quien sea”.

Sobre la situación al interior en Fuerza Popular afirmó que “siempre van a haber” discrepancias y es bueno que las hayan en un partido. “No somos un ejército donde las órdenes se acatan sin dudas ni murmuraciones”. Indicó que su decisión de pedir una licencia fue para manejar la mesa de manera “más objetiva”.

“Mi lealtad primero está con los peruanos que me han elegido y con el Congreso que me ha elegido para presidirlo”. “El día de ayer como presidente tenía la obligación y la responsabilidad de ejecutar un acuerdo con la junta de portavoces. Así una bancada de oponga no puedo dejar de ejecutarlo”.

Ante un posible distanciamiento de Fuerza Popular, Salaverry afirmó que es presidente “de los 130 congresistas”. “Existe una bancada mayoritaria a la cual yo pertenezco, pero existen también otras seis bancadas y yo tengo que manejarme de la manera más responsable y más imparcial posible”.

El presidente del Congreso se refirió a la iniciativa de diálogo con el presidente Vizcarra por parte del congresista Miguel Torres, señaló que tanto él mismo como “muchos que integramos la bancada” siempre han estado predispuestos al diálogo, por lo que le parece bien la acción de Torres.

Consideró la decisión de la lideresa Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cerrar el el Comité Ejecutivo Nacional sin previa consulta de las bases como “un error producto del momento que está viviendo”. “Serán las bases a través de un congreso nacional quienes decidan si se renueva o no”.

“Somos un partido político, somos una institución seria y queremos manejarnos así”, aseveró. Sostuvo que personalmente se siente mucho más tranquilo. “sin tener que rendir cuentas todos los días de cada decisión que toma la mesa” y reconoció que “es evidente que había presiones”.

Ante la posibilidad de que Keiko Fujimori reciba prisión preventiva, prefirió “no ponerse en supuestos”, pero aseguró que cree en su inocencia y honestidad, y que en democracia las instituciones como el Poder Judicial y Ministerio Público deben respetar el debido proceso.

Resaltó la labor que se ha realizado en su gestión hasta el momento, pese a “las confrontaciones y ruido político”, y aseguró que “en poco tiempo hemos resuelto temas pendientes por varios meses en el Congreso”.

Ante la situación del fiscal Pedro Chávarry, señaló que, con respeto a la autonomía de la Fiscalía, le corresponde al propio Chávarry evaluar “su permanencia o no” en la institución. “Le hago una invocación para que pueda reflexionar”, sostuvo.

Informó que su administración hizo “una serie de correcciones, ajustes necesarios” que incluyen recortes de personal. “Mi responsabilidad es cautelar el recurso de todos los peruanos”. “Lo que hemos hecho es corregir, transparentar y volver más eficiente la gestión”.

Salaverry finalizó hablando sobre su futuro en Fuerza Popular y diciendo que, aunque espera continuar “yo no tengo una bola de cristal”.