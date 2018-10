Vazquez Kunze: “Mensaje de Keiko Fujimori no ha dado resultado”

Ricardo Vazquez Kunze, jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República, opinó sobre el mensaje de Keiko Fujimori emitido anoche en el que pidió detener la ‘guerra política’. “Lo que ha dicho es que, donde quiera que se encuentre, el mensaje es el mismo: reconciliación”, sostuvo Kunze.

A raíz del mensaje el jefe del Portal Político.pe, Vázquez Kunze sostuvo que este no ha tenido sus efectos. “Cuando has tenido una imagen de persona firme y, de pronto, tienes una imagen diferente, lo que va a pasar es que la gente en vez de ponderar tu cambio lo que va a hacer es lanzarse encima tuyo”. Por ello, sostuvo que mejor hubiera sido mantenerse firme.

Sobre el impacto de su mensaje en la bancada de Fuerza Popular, Kunze sostuvo que la lideresa tiene una dificultad para cohesionar a los congresistas de su agrupación porque está concentrada en lidiar con sus problemas judiciales. “Es difícil que lidere a un conglomerado tan variopinto como es la bancada de Fuerza Popular”.

Esta falta de cohesión, explica Kunze, se agrava debido a que Fuerza Popular no se rige mediante una ideología que integre al equipo, sino “al no tener una cohesión política clara, la cohesión es de intereses” que finalmente pueden buscar réditos políticos propios y no del partido.