Abogado Julio Rodríguez sobre fuga de Hinostroza: “La negligencia es mayúscula”

César Hinostroza, ex juez acusado de liderar la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ fugó del país y se encuentra no habido en algún lugar de España. Los esfuerzos del Perú se concentrarán en repatriar al ex magistrado. El abogado penalista Julio Rodríguez analiza la posibilidad de que el magistrado pueda o no retornar.

“La posibilidad de fuga ya no es un riesgo potencial, es una realidad”, indica el abogado penalista y especialista en temas de extradición Julio Rodríguez quien además sostuvo que, si Hinostroza vuelve al Perú, se solicitaría su inmediata reclusión vía un pedido de prisión preventiva. “Susituación se agrava enormemente”, indicó.

El abogado recordó que el Perú tiene tratados de extradición con diferentes países de Europa que podrían ayudara repatriar al ahora fugado ex juez. Para el caso de Hinostroza, España no podría expulsarlo debido a que el ex magistrado ingresó de manera legal.